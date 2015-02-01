Шестерых вандалов задержали петербургские росгвардейцы

Молодые люди портили граффити здания, автомобили и остановки.

Петербургские росгвардейцы задержали шестерых вандалов, рисовавших краской на стенах зданий в трех районах Северной столицы. Подробности рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Утром 1 августа жители Красногвардейского района сообщили в правоохранительные органы о вандалах, которые портили фасады домов на проспекте Энергетиков. Около 06:30 на место происшествия прибыл наряд Росгвардии и задержал молодых людей в возрасте 25 и 26 лет, которые с помощью баллончиков с краской нанесли надписи и рисунки на стены жилых домов и магазинов, модуль остановки общественного транспорта и грузовой автомобиль "FAW". Задержанных доставили в 52 отдел полиции.

Вечером в этот же день росгвардейцы за аналогичное правонарушение задержали двух хулиганов в Центральном районе. Около 21:30 один из работников ТРК по камерам видеонаблюдения увидел хулиганов, портивших стену расположенного неподалеку исторического здания, и нажал кнопку тревожной сигнализации. Незамедлительно прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали двух молодых людей, краской рисовавших на Доходном доме Перцова на Лиговском проспекте. Их доставили в 76 отдел полиции.

Еще двоих любителей граффити наряд Росгвардии задержал 3 августа в Кировском районе Петербурга. Около 23:30 росгвардейцы при патрулировании увидели хулиганов, которые с помощью баллончиков с краской наносили надписи на фасад магазина кулинарии на проспекте Ветеранов. Их доставили их в 8 отдел полиции.

Недавно на ж/д станции в Ленобласти молодой вандал разрисовал вагон электрички.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти