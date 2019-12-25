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На ж/д станции в Ленобласти молодой вандал разрисовал вагон электрички
Сегодня, 8:05
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На ж/д станции в Ленобласти молодой вандал разрисовал вагон электрички

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В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм), сообщника ищут.

Транспортные полицейские выявили подозреваемого в вандализме на железнодорожной станции в Ленобласти. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть поступила информация о том, что у Невдубстроя в Кировском районе кто-то нанес граффити на состав. Одним из нарушителей оказался 21-летний житель Петербурга. Его уже привлекали к уголовной ответственности по ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). 

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм), сообщника ищут. 

Ранее на Piter.TV: петербургские УК пожаловались городским властям на штрафы за граффити. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: вандализм, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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