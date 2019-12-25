На ж/д станции в Ленобласти молодой вандал разрисовал вагон электрички

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм), сообщника ищут.

Транспортные полицейские выявили подозреваемого в вандализме на железнодорожной станции в Ленобласти. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть поступила информация о том, что у Невдубстроя в Кировском районе кто-то нанес граффити на состав. Одним из нарушителей оказался 21-летний житель Петербурга. Его уже привлекали к уголовной ответственности по ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм), сообщника ищут.

Ранее на Piter.TV: петербургские УК пожаловались городским властям на штрафы за граффити.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО