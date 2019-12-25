Петербургские УК пожаловались городским властям на штрафы за граффити

Механизм наложения взысканий построен таким образом, что камера автоматически фиксирует акт вандализма, после чего управляющей компании направляется уведомление о взыскании штрафа без расследования обстоятельств и выявления конкретного виновника.

В 2025 году автоматизированная система мониторинга состояния городского хозяйства "Городовой" зарегистрировала уже более 3,4 тысячи случаев нанесения граффити на фасады зданий. Управляющие компании, обслуживающие поврежденные строения, понесли административные взыскания на общую сумму свыше 3,4 миллионов рублей.

Президент Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений Гульнара Борисова выразила недовольство сложившейся ситуацией, отметив наличие несправедливости: жильцам и управляющим организациям приходится нести двойную нагрузку — устраняя следы вандализма и оплачивая значительные штрафы.

Механизм наложения взысканий построен таким образом, что камера автоматически фиксирует акт вандализма, после чего управляющей компании направляется уведомление о взыскании штрафа без расследования обстоятельств и выявления конкретного виновника. Хотя городская инфраструктура оснащена множеством видеокамер наблюдения, процедура привлечения к ответственности ограничивается наказанием исключительно управляющей компании, а сам факт совершения правонарушения никак не влияет на дальнейшие поиски нарушителей.

Представители ассоциаций владельцев жилья предложили изменить принцип функционирования системы автоматической фиксации правонарушений: вместо немедленного автоматического начисления штрафов владельцам имущества предусмотреть механизм уведомления о нарушении с предоставлением определенного срока на самостоятельное удаление граффити. Они обратились к вице-губернатору Петербурга Евгению Разумишкину с предложением организовать встречу для обсуждения проблемы. Ответ на данное предложение содержал позицию официальных структур: ответственность за состояние фасада лежит на компаниях, осуществляющих обслуживание здания, и решения о применении штрафов принимаются в строгом соответствии с нормами Кодекса об административных правонарушениях РФ и региональным законодательством, независимо от наличия непосредственного правонарушителя.

Фото: Telegram / Центр. Новости