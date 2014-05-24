Лжеполицейскому вынесли приговор за избиение петербуржца прямо в квартире

Суд вынес приказ грабителю представившемуся полицейским.

В Петербурге суд завершил рассмотрение уголовного дела о дерзком ограблении, совершенном еще в сентябре 2022 года. Фигурантом стал мужчина, который вместе с сообщником проник в квартиру горожанина под видом сотрудников полиции.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, злоумышленники подстерегли потерпевшего на лестничной площадке. Представившись правоохранителями, они завели его в жилище, где нанесли побои и потребовали миллион рублей.

Испугавшись за свою жизнь, пленник связался по телефону с отцом и попросил его срочно перевести средства. Родственник выполнил просьбу и осуществил банковские транзакции на общую сумму 250 тысяч рублей. Однако на этом издевательства не закончились. Налетчики отвели жертву к банкомату в вестибюле станции метро "Маяковская", где заставили обналичить еще 150 тысяч рублей. Кроме того, потерпевший перевел 96 тысяч рублей на карту неустановленного лица.

Действия преступников квалифицировали по статье о грабеже. Суд признал одного из нападавших виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на полтора года. Из заработной платы осужденного будет удерживаться пять процентов в доход государства. Судьба второго участника нападения не уточняется.

Ранее экс-миллиардер Псутури получил семь лет колонии за мошенничество.

Фото: Pexels