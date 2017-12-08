Экс-миллиардер Псутури получил семь лет колонии за мошенничество

Темура Псутури и его сообщника признали виновными в махинациях с недвижимостью и хищении крупной суммы денег у знакомого.

Петроградский районный суд Петербурга приговорил бывшего миллиардера Темура Псутури к семи годам лишения свободы. Уроженец Грузии будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его соучастник Александр Карпенко получил шесть лет заключения. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Фигурантов признали виновными в особо крупном мошенничестве с недвижимостью. Установлено, что злоумышленники использовали поддельный паспорт реальной владелицы, чтобы продать квартиру и парковочное место в доме на Пионерской улице. Сумма ущерба от этой сделки составила 16,2 миллиона рублей. Кроме того, они пытались реализовать аналогичную схему с другой квартирой, но довести задуманное до конца не смогли. Псутури также инкриминировали хищение 8 миллионов рублей у знакомого. Потерпевший передал деньги предпринимателю, рассчитывая на будущую скидку при покупке жилья. Суд постановил взыскать с обоих осужденных солидарно 16,2 миллиона рублей. Дополнительно с Псутури взыскали еще 8 миллионов. Защита бывшего миллиардера намерена обжаловать приговор. Адвокаты настаивают, что их клиент не имеет отношения к эпизодам с недвижимостью. Историю с передачей 8 миллионов рублей они расценивают как гражданско-правовой спор, а не уголовное преступление.

Псутури также является фигурантом другого уголовного дела. По версии следствия, организованная группа с его участием обналичила не менее 18 миллиардов рублей через криптобиржу Garantex. Речь идет о незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества. Темур Псутури 1974 года рождения ранее возглавлял строительную компанию "Строй-Инвест". Фирма принимала активное участие в подготовке к празднованию 300-летия Петербурга. В начале 2020-х годов предпринимателя признали банкротом по делу самарского ПАО "АктивКапитал Банк".

Фото: Pexels