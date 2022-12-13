Бывшая тюрьма "Кресты" в Петербурге передана АО "ДОМ.РФ"

Государственная регистрация права постоянного пользования ФКУ КП-8 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти на земельный участок и право оперативного управления были прекращены.

Комплекс зданий бывшей тюрьмы "Кресты" на Арсенальной набережной был передан под управление АО "ДОМ. РФ". Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Объект состоит из земельного участка и расположенном на нём 24-ёх зданий. После его передачи государственная регистрация права постоянного пользования ФКУ КП-8 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти на земельный участок и право оперативного управления были прекращены.

Напомним, что ранее заявлялось о возможном преобразовании "Крестов" в арт-кластер с отелями и ресторанами. Также рассматривается возможность создания музея на территории комплекса.

Фото: kresty.ru