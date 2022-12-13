Покупателю "Крестов" добавят общежитие и столовую

Так, первое здание ранее использовали как общежитие, его площадь 635 квадратных метров.

Стало известно, что госкорпорация "Дом.РФ" вместе с бывшим следственным изолятором "Кресты" получит ещё два здания. Об этом 28 апреля пишет "РБК".

Так, первое здание ранее использовали как общежитие, его площадь 635 квадратных метров. Второе здание площадь 845 квадратных метров, там располагается главный вход, столовая личного состава, КПП и приёмная следственного отделения. Оба здания выходят фасадами на Арсенальную набережную.

После продажи "Крестов" 80% вырученной суммы получит Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы. Предполагается, что госкорпорация выставит лот на торги. Здания изолятора хотят переделать в арт-кластер с отелями и ресторанами.

Ранее для бывшей тюрьмы "Кресты" ищут предназначение. На данный момент идёт анализ технической документации, изучение инфраструктуры, ведется подготовка к приемке исторического объекта.

Фото: kresty.ru