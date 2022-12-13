Для бывшей тюрьмы "Кресты" ищут предназначение

На данный момент идёт анализ технической документации, изучение инфраструктуры, ведется подготовка к приемке исторического объекта.

Бывшему следственному изолятору "Кресты" на Арсенальной набережной ищут предназначение. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в ДОМ.РФ, которому в октябре 2022 года передали агентские полномочия по вовлечению в оборот исторического объекта.

На данный момент идёт анализ технической документации, изучение инфраструктуры, ведется подготовка к приемке исторического объекта.

Главная цель – получение территорией "Кресты" новых и востребованных функций без потери историко-культурного, в том числе музейного значения, рассказали в ДОМ.РФ.

Ранее говорилось о том, что на реставрацию здания бывшей тюрьмы "Кресты" потратят не менее пяти лет.

Фото: kresty.ru