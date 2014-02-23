На реставрацию здания бывшей тюрьмы "Кресты" потратят не менее пяти лет

Здание хотят использовать под "перспективный инвестиционный проект".

Стало известно, что на Арсенальной набережной не будут сносить историческую часть тюрьмы "Кресты" при проведении работ на объекте. Об этом пишет ТАСС 28 ноября.

По словам председателя КГИОП Алексея Михайлова, на реставрацию зданий бывшего следственного изолятора уйдёт не менее пяти лет. Здание хотят использовать под "перспективный инвестиционный проект". Ранее там планировали сделать "творческий кластер, и гостиницу в камерах, и ресторан с экзотикой".

Фото: citywalls