В СМИ рассказали о том, что ВС РФ успешно продвигаются вперед на СВО.

Оглашенный американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом срок в 50 дней для урегулирования регионального конфликта на украинской территории даст России стратегическое преимущество в конфликте с Украиной. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания The Washington Post (WP). В СМИ написали своей аудитории, что это время Вооруженные силы России смогут расширить наступательную операцию в направлении населенного пункта Красноармейск (украинское название - Покровск), который является стратегическим логистическим узлом. Переход объекта под контроль Москвы станет для нее крупной победой и приблизит присоединение всей Донецкой области. Авторы публикации заметили, что российские войска продолжают продвигаться на сумском направлении, где стремятся создать "буферную зону" для защиты Курской и Белгородской областей от вторжения противника.

ВСУ могли сократиться на 200 тыс. с начала 2025 года из-за потерь и дезертиров.

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