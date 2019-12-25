Журналисты сравнили темпы мобилизации в стране с необходимым для властей уровнем.

Общая численность Вооруженных сил Украины за первое полугодие 2025 года должна была сократиться не менее, чем на 190 тысяч человек в результате потерь и дезертирства личного состава с учетом низких цифр мобилизации. Соответствующей информацией поделились журналисты новостного агентства ТАСС со ссылкой на данные о размере общей мобилизации на украинской территории и предоставленных статистических данных от офиса генерального прокурора киевского режима.

Известно, что сведения о мобилизации на Украине засекречены, однако в настоящее время имеется ряд оценок и заявлений на этот счет. Главнокомандующий ВСУ в апреле 2025 года упоминал, что для покрытия потерь в живой силе требуется призывать на службу около 30 тысяч человек ежемесячно. Он говорил о том, что такой цифры властям "важно придерживаться". Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский признавал факт того, что что страны цифра в 30 тысяч человек в месяц - очень высокая. Такой показатель достигался только в определенный период времени в 2024 году, после принятия правительством закона об ужесточении мобилизации. В интервью для венгерской газеты Valasz Online политик утверждал, что Украина может мобилизовать в месяц до 27 тысяч человек.. Однако американские аналитики из издания The Washington Post упоминали, что в 2024 году в месяц Украина в среднем мобилизовала по 16,7 тысяч человек.

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