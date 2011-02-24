Завершилась реставрация петербургской консерватории имени Римского-Корсакова

Работы продолжались с 2012 года и включали реставрацию фасадов, залов, лестниц и даже мебели.

В Санкт-Петербурге завершены восстановительные работы в здании Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова — старейшего музыкального вуза России. Проект реконструкции одного из наиболее значимых объектов культурного наследия в центре города стартовал в 2012 году, а основные строительные работы начались в 2015-м.

По словам заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, реализация проекта затянулась из-за смены подрядных организаций, в результате чего здание находилось в критическом техническом состоянии. Он отметил, что вмешательство Президента России Владимира Путина сыграло ключевую роль в продолжении и завершении реставрации.

Консерватория, основанная 8 сентября 1862 года, стала первым высшим учебным заведением музыкального профиля в стране. Современное здание было построено в 1896 году по проекту архитектора Владимира Николя.

Среди выпускников учебного заведения — выдающиеся композиторы и дирижёры, включая Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова, Евгения Мравинского, Юрия Темирканова и Валерия Гергиева.

Ранее сообщалось, что реставрация памятника Пушкину на площади Искусств начнется в начале осени.

Фото: Telegram / Марат Хуснуллин