Реставрация памятника Пушкину на площади Искусств начнется в начале осени

Предваряя начало реставрационных мероприятий, специалистами проводится комплексное техническое обследование монумента и готовятся необходимая проектная документация.

Осенью памятник поэту Александру Пушкину, расположенный на площади Искусств и созданный творческим дуэтом скульптора Михаила Аникушина и архитектора Василия Петрова, закроют строительными лесами. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщила заместитель директора Государственного музея городской скульптуры Алла Иванова, курирующая вопросы капитального ремонта и реставрации памятников.

Предваряя начало реставрационных мероприятий, специалистами проводится комплексное техническое обследование монумента и готовятся необходимая проектная документация. Будет разработан подробный план необходимых работ, охватывающий как саму скульптурную композицию, так и основание памятника.

Одновременно специалисты проводят исследования состояния и готовят документацию для последующего восстановления еще двух культурных объектов:

Цусимский обелиск в Никольском саду, сооружённый в память экипажа корабля "Император Александр III", погибшего в битве при Цусиме в 1905 году. Специалисты планируют очистить поверхность сооружения от загрязнения, устранить мелкие дефекты и трещины, восстановить утраченное швом заполнение швов, отполировать гранитную поверхность и укрепить сохранившиеся элементы декора. Бюст Надежды Константиновны Крупской, размещённый напротив Дворца культуры её имени. Здесь особое внимание уделяется укреплению пьедестала бронзовой статуи. Архитектором бюста выступил Логин Шретер, автором образа — Любовь Холина. Для реставрации бронзового бюста предусмотрены очистка поверхности от грязи и пыли, укрепление естественного слоя патины и обработка воском.

Реставрация указанных объектов должна завершиться в срок до окончания 2025 года, как это предусмотрено условиями заключенных контрактов с профильными организациями.

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