Памятника Пушкину на площади Искусств отремонтируют за 7,5 млн рублей

Работы планируется завершить до 15 декабря 2025 года.

В понедельник, 5 мая, появилась информация о предстоящих ремонтных работах памятника Александру Пушкину, расположенного на площади Искусств. Согласно данным портала госзакупок, на мероприятия выделят порядка 7,5 млн рублей.

Заказчиком выступает Государственный музей городской скульптуры, ответственный за поиски подрядчиков. Будущим исполнителям поручено проведение комплексного научного анализа состояния монумента, выполнение инженерных исследований, разработку проектной документации, непосредственно реставрационные работы и предоставление фотоматериалов выполненных этапов. Работы планируется завершить до 15 декабря 2025 года.

Кроме того, портал госзакупок разместил сведения о планируемых ремонтах других городских памятников: восстановление Цусимского обелиска на Никольской площади оценивается в сумму около 6,4 млн рублей, реконструкция бюста Надежды Крупской на проспекте Обуховской Обороны обойдется городу в 3,6 млн рублей. Дополнительно предусмотрены расходы на изучение состояния и подготовку проекта реставрации фигур львов на спуске набережной Макарова стоимостью около 4,9 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что на оборудование для декораций театра Музкомедии выделят свыше 10 млн рублей.

Фото: Яндекс.панорамы