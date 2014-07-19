На оборудование для декораций театра Музкомедии выделят свыше 10 млн рублей

Прием заявок на участие в тендере завершится 19 мая.

Театр музыкальной комедии Петербурга проводит тендер на приобретение специализированного сценического оборудования, предназначенного для комплексной системы управления театральными декорациями. Информация о конкурсе размещена на официальном портале госзакупок, начальная стоимость договора составляет 10,025 миллионов рублей.

Технические требования включают поставку различных механизмов и аксессуаров для оснащения сцены театра. Среди необходимых товаров указаны электрическая цепная лебёдка с двумя тормозами, программируемая лебёдка с ключом контроля эксплуатации ("кекс"), пульт дистанционного управления, специальный транспортировочный кейс и передвижной кофр на колёсиках.

Прием заявок на участие в тендере завершится 19 мая, итоги конкурса будут подведены 23 мая 2025 года.

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Фото: Яндекс.панорамы