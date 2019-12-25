Зону платной парковки в двух районах Петербурга расширят за 13 млн рублей

Завершить все необходимые работы подрядчику предстоит до 13 июля включительно.

Расширение зон платной парковки в центральных районах Петербурга потребует вложений свыше 13 миллионов рублей. Данные о закупке появились на официальном портале госзакупок.

Организацией конкурсной процедуры занимается СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга". Предельная сумма договора определена в размере 13,4 миллиона рублей. Результаты тендера станут известны 25 апреля.

Исполнитель должен обеспечить оборудование новых парковочных зон с заменой существующих дорожных знаков на современные аналоги на 11 объектах Адмиралтейского района и 15 участках Центрального района.

Завершить все необходимые работы подрядчику предстоит до 13 июля включительно.

Ранее мы сообщили о том, что платные парковки в Петербурге могут передать концессионерам. Проект соответствующих изменений подготовлен городским комитетом по транспорту и направлен на прохождение антикоррупционной экспертизы. Цель предлагаемых нововведений заключается в расширении круга субъектов, которым разрешено организовывать и эксплуатировать платные парковки на городских магистралях.

Фото: Piter.TV