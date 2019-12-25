В Петербурге проведут реставрацию здания Главного штаба и 76 мостов

Особое внимание уделят Большому Конюшенному мосту, ремонт которого станет частью комплексной программы реконструкции городского пространства.

Осенью 2025 года в северной столице начнется масштабная программа реставрации архитектурных памятников и обновления городских пространств. Как сообщили в администрации Петербурга, важнейшие исторические здания, такие как Главный Штаб и Штаб гвардейского корпуса на Дворцовой площади, пройдут полную реконструкцию фасадов и укрепительных конструкций.

Одновременно благоустраивать планируют сквер Леонарда Эйлера на Васильевском острове, расположенный вдоль живописной десятой линии. Здесь специалисты займутся восстановительными работами, чтобы вернуть памятнику архитектуры первозданный вид.

Также в планах обновление 76 инфраструктурных объектов, включающих пешеходные зоны, набережные, мосты и путепроводы. Особое внимание уделят Большому Конюшенному мосту, ремонт которого станет частью комплексной программы реконструкции городского пространства. Все мероприятия нацелены на бережное сохранение культурного наследия и поддержание комфортной городской среды для горожан и гостей Петербурга.

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Фото: Piter.TV