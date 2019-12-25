Американский журналист прокомментировал слова экс-главы правительства Израиля в соцсетях.

Американский журналист Такер Карлсон призвал бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета рассказать ему в интервью о связях обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпстина с правительством еврейского государства. Ранее Такер Карлсон, выступая на конференции Turning Point USA во Флориде, выразил уверенность перед аудиторией мероприятия в том, что Джеффри Эпстин был напрямую связан с иностранным правительством. В своем выступлении иностранец заявил, что речь идет об Израиле. Американец посетовал, что любые попытки поднять эту тему заканчиваются для него лишь обвинениями в антисемитизме. В понедельник, 14 июля, Нафтали Беннет назвал абсолютно ложными предположение Такера Карлсона о том, что Джеффри Эпстин был якобы связан с израильской разведкой "Моссад". Политик, который возглавлял правительство Израиля в период с 2021 по 2022 года, уточнил, что действия Эпстина, в том числе преступные, не имели никакого отношения к еврейскому государству.

Вместо того чтобы угрожать в социальных сетях, почему бы вам не дать разумное интервью о связях Джеффри Эпстина с израильским правительством? Мы свяжемся с вашим офисом сегодня утром. Такер Карлсон, журналист

Напомним, что в 2019 году Джеффри Эпстину власти США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Такое преступление предусматривает до 40 лет лишения свободы, а сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. Сторона обвинения заявляла о том, что в период с 2002 по 2005 год мужчина вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Мужчина якобы расплачивался с ними сотнями долларов наличными, а далее поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить ему новых девушек.

Эксперты прокомментировали интервью Такера Карлсона с президентом Ирана.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Tucker Carlson