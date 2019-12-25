ТВ Израиля: пилот Flydubai планировал разбить самолет о терминал аэропорта

Мужчина объяснил, почему напал на коллегу так поздно, а не сразу после вылета самолета.

Второй пилот пассажирского рейса Flydubai заявил на допросе о том, что планировал сначала долететь до Тель-Авива, а затем направить захваченный им самолет на терминал аэропорта Бен-Гурион. Соответствующие данные общественности предоставил 12-й канал израильского телевидения. В СМИ не стали раскрывать собственные источники этих сведений. По информации от журналистов, преступник планировал устроить катастрофу. Именно этим решениям подозреваемый объяснил, почему напал на коллегу-пилота из Индии Смита Маччхара только в момент, когда борт уже находился в небе над Иорданией близ государственных границ Израиля.

В 12-го канала уточнили, что второй пилот планировал зайти на посадку в Израиле "как обычно". В последние секунды, когда перехватить пассажирский лайнер уже было бы невозможно, то злоумышленник рассчитывал перенаправить его и разбить о воздушный терминал. Благодаря действиям Маччхара, который, несмотря на собственные ранения, смог открыть дверь кабины пилотов, удалось предотвратить реализацию преступного замысла.

Израиль может принять участие в расследовании инцидента с самолетом Flydubai.

Фото: pxhere.com