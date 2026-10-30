Летевшие в Москву самолеты перенаправили в Санкт-Петербург

Пассажиры задержанных рейсов высадятся в Пулково.

Петербургский аэропорт "Пулково" в пятницу, 30 октября, принял в себя 27 самолётов, которые ранее направлялись в Москву. Соответствующими данными поделились журналисты газеты "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу местной воздушной гавани. Известно, что ограничения с перелетами в небесном пространстве Московского авиаузла связаны с недавней атакой беспилотниками по российской столице. В результате самолеты перенаправляются в Северную столицу нашей страны.

Уточняется, что пассажиров задержанных рейсов высадят в "Пулково". В аэропорту рекомендовали тем, кто планирует поездку в Москву, рассмотреть альтернативные виды транспорта для поездки.

В Пулково пассажиры смогут взвешивать багаж в петербургских котах.

Фото: Piter.tv