WSJ: Оман не стал сообщать авиакомпании о радикальных взглядах пилота Flydubai

Авиакомпания не запросила характеристику о сотруднике с предыдущего места работы.

Правительство в Омане, ранее отстранившее от полетов второго пилота рейса Flydubai, не стало сообщать более широкому кругу лиц о радикальных взглядах летчика. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из газеты The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. По данным иностранного СМИ, во время работы пилота в государственной компании Oman Air в период с 2022 по 2025 год власти страны тщательно изучили поведение мужчины в интернете. Специалисты пришли к выводу о том, что он проявлял "слишком большой интерес к радикальной идеологии". В результате пилота отстранили от полетов и отправили на программу дерадикализации.

При этом компания Flydubai провела проверку пилота на наличие судимости прежде, чем взять его на работу. Однако авиакорпорация не связалась с Оманом для получения информации о прошлом опыте работы мужчины. На данный момент власти ОАЭ проводят расследование в отношении сотрудников, участвовавших процессе найма такого пилота.

Напомним, что 30 сентября рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив совершил экстренную посадку в аэропорту саудовского города Табук. Это произошло из-за возникшего инцидента в сфере безопасности. Первого октября МВД Саудовской Аравии подтвердило данные о том, что второй пилот напал на командира воздушного судна. В результате противостояния оба мужчины получили травмы различной степени тяжести. В профильном ведомстве уточнили, что после улучшения состояния здоровья оба пилота вылетели в Абу-Даби в сопровождении эмиратских силовиков. Остальные члены экипажа благополучно вернулись в Дубай. Власти ОАЭ продолжают расследование причин и обстоятельств произошедшего.

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