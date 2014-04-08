В сети начинают публиковаться отрывки беседы.

В сети начинают публиковаться отрывки интервью Такера Карлсона с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, которое он анонсировал несколько дней назад. В частности, показаны моменты, где Пезешкиан рассказывает об атомной программе страны и нежелании Ирана создавать ядерное оружие, появлением которого Израиль пугает США с 80-х годов, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что в 2024 году Карлсон брал интервью у Владимира Путина, чем смог прорвать информационную блокаду демократов в США, представлявших американцам лишь одну точку зрения на события на Украине. Теперь же он показывает соотечественникам видение властей страны, которую США недавно нелегитимно бомбили.

Вряд ли он делает это только из-за того, что он правдоруб. Причина скорее в последовательности – он относится к консерваторам, выступающим за сворачивание глобалистской политики США, устраивавшей цветные революции и военные вторжения по всему миру. Трампа это раздражает, ведь Такер бьет по его аргументации в персидском кейсе. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали закон об обязательной установке RuStore на смартфоны.

Фото: YouTube / Tucker Carlson