Эксперты прокомментировали закон об обязательной установке RuStore на смартфоны

Касается это в первую очередь Apple.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий всех продавцов смартфонов в России разрешить установку RuStore и приложений из него на свои телефоны и планшеты. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", касается это в первую очередь Apple.

Эксперты отметили, что сейчас Apple официально не представлена в России, хотя в денежном выражении стабильно возглавляет рынок. В связи с этим,авторам поста интересно, предпочтет компания хлопнуть дверью и откажется от установки RuStore или решит, что не стоит рвать связи и обнулять перспективы, и поправит свою операционную систему.

Apple может, конечно, пойти на принцип, и тогда у нее в России останется только доля на сером рынке контрабандных смартфонов, которая наверняка будет кратно меньше текущей. Также это неизбежно осложнит перспективы потенциального возвращения после нормализации отношений. Закон вступает в силу с первого сентября. Посмотрим. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV