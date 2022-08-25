Путин оценил достижения "Народного ОПК" на форуме "Все для Победы!"

Инновационный потенциал и креативность наших инженеров позволяют создавать технические решения, превосходящие аналоги из стран НАТО.

Владимир Путин высоко оценил достижения отечественного "Народного ОПК", посетив выставку самодеятельных разработок в рамках форума "Все для Победы!", организованного ОНФ. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", инновационный потенциал и креативность наших инженеров позволяют создавать технические решения, превосходящие аналоги из стран НАТО.

На выставке Путин отметил передовые разработки, такие как дроны, электроциклы и оборудование, созданное в рамках "Кулибин-клуба" и других подобных инициатив. Проект "Кулибин-клуб", поддерживаемый Министерством обороны Российской Федерации, активно занимается разработкой новых усовершенствований для оружия, военной техники и экипировки, уточнили эксперты.

Многие из этих идей зарождаются в домашних условиях, на ноутбуках или в гаражах, а то и прямо на передовой. Организованная работа ОНФ с Министерством обороны и ведущими научными учреждениями наше страны, а главное, прямая связь с бойцами на передовой, позволяет оперативно реагировать на запросы и разрабатывать идеи и решения, пригодные и для серийного производства военной экипировки и вооружения. Таким образом, деятельность тысяч изобретателей, включая самоучек, способствует укреплению обороноспособности и повышению эффективности отечественного ВПК на долгосрочную перспективу. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали новый разговор Путина и Трампа.

Видео: Telegram / Кремль. Новости