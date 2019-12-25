Эксперты прокомментировали новый разговор Путина и Трампа

Позиция России остается неизменной.

Разговор Путина и Трампа продемонстрировал устоявшееся направление в российско-американских отношениях. Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", стороны пока не могут решить все накопившиеся в отношениях проблемы, но осознают, что должны сотрудничать по слишком широкому кругу проблем, чтобы прекращать это сотрудничество из-за текущих противоречий.

Авторы поста отметили, что позиция России остается неизменной – переговоры будут продолжены, но говорить о прекращении огня без достижения целей СВО не приходится.

Впрочем, продолжение войны не должно мешать сотрудничеству. Космос и энергетика сегодня по сути единственные направления, где Россия и США могут сотрудничать без излишнего санкционного давления, дополняя возможности друг друга. Обмен любезностями в виде кинопродукции, продвигающей традиционные ценности в этих условиях смотрится милой вишенкой на торте, но само наличие этой вишенки может служить залогом дальнейшего развития отношений не в меньшей степени, чем материальная заинтересованность. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Минпромторг выступает за законодательное закрепление нормы о 50%-й доле самолетов отечественного производства в парках авиакомпаний.

Фото: официальный сайт президента России