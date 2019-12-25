Минпромторг выступает за законодательное закрепление нормы о 50%-й доле самолетов отечественного производства в парках авиакомпаний: мнение экспертов

Для ряда компаний это будет означать необходимость закупать неактуальную для них технику, подчеркнули авторы поста.

Минпромторг выступает за законодательное закрепление нормы о 50%-й доле самолетов отечественного производства в парках авиакомпаний. Необходимость гарантировать производство отечественной авиатехники и ее сбыт не вызывает сомнений, но предлагаемый механизм представляется не самым удачным, считают эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Для ряда компаний это будет означать необходимость закупать неактуальную для них технику, подчеркнули авторы поста. Например, широкофюзеляжных самолетов отечественного производства просто нет, и старая идея создать компанию, специализирующуюся на перевозках широкофюзеляжными машинами на популярных туристических направлениях в условиях такой квоты нереализуема - компанию придется комплектовать смешанным парком. То же самое касается и местных линий, где отечественное предложение в ближайшие 10-15 лет будет крайне бедным, в лучшем случае закрывая пару позиций, но норму закона придется как-то выполнять.

В данном случае все же нужно помнить, что задача "обеспечить перевозки" не менее важна, чем "обеспечить выпуск и сбыт отечественной техники". Более рационально, как нам кажется, искать решения в льготном кредитовании, специальных налоговых режимах и субсидиях – тем более что в других отраслях, например, в части сельхозтехники, эти меры себя оправдывают. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV