Путин поручил организовать работу по поддержке российского мессенджера Max: мнение экспертов

Распространению Max отчасти будут способствовать законодательные запреты – как на использование иностранных мессенджеров госслужащими в служебной переписке, так и запрет с 1 июня использовать их для общения с клиентами операторам связи, банкам, маркетплейсам и другим организациям.

Владимир Путин поручил организовать работу по поддержке российского мессенджера, следует из его поручения по итогам встречи с членами кабмина. Речь, разумеется, идет о Max, который за месяц преодолел отметку в 1 млн пользователей в России. В абсолютном значении прирост выглядит значительным, но в сравнении с конкурентами это пока лишь самое начало долгого пути – у того же WhatsApp в стране пользователей около 96 млн, уточнил Telegram-канал "Мейстер".

Распространению Max отчасти будут способствовать законодательные запреты – как на использование иностранных мессенджеров госслужащими в служебной переписке, так и запрет с 1 июня использовать их для общения с клиентами операторам связи, банкам, маркетплейсам и другим организациям, уверены телеграмеры. Это создает определенные преференции для "новичка", однако вводятся запреты не ради попытки "увести" аудиторию из других сервисов. Ограничения позволят обезопасить пользователей от всевозможных "старших следователей Нацбанка", которые просят перевести деньги на "безопасный счет".

При этом Max изначально задумывался не просто как мессенджер, но как платформа, схожая с китайским WeChat, где есть связь с госуслугами и инструментами для бизнеса. Развитие этого сегмента выглядит многообещающе и президент явно хотел бы, чтобы это направление бизнес и государство развивали в как можно более тесном сотрудничестве. При успехе в выгоде останутся все – и бизнес, монетизирующий часть услуг, и государство, которое обеспечит цифровой суверенитет еще в одной важной для россиян области. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Трамп готов рассмотреть введение новых санкций против России.

Фото: Max.ru