Трамп готов рассмотреть введение новых санкций против России: мнение экспертов

Последние действия американских властей позволяют усомниться в достоверности этого инсайда.

Американский сенатор Линди Грэм заявил, что Трамп готов в начале июля начать рассмотрение вопроса о введении новых санкций против России. Однако, как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", последние действия американских властей позволяют усомниться в достоверности этого инсайда.

Так, на днях были сняты санкции, мешающие "Росатому" строить АЭС "Пакш-2" в Венгрии. А еще стало известно, что катарцы – последние из тех, кто интересовался покупкой нефтеперерабатывающих активов "Роснефти" в ФРГ (доходы от продажи хотели отдать Украине) – отказались от переговоров по теме из-за отказа США дать разрешение на сделку, уточнили телеграмеры.

В общем, пока складывается впечатление, что тактику "не накалять" отношения с Россией, чтобы достичь какого-то успеха в украинском урегулировании, в Белом доме пока менять не намерены. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали второй пакет мер по борьбе с телефонными мошенниками.

Фото: Белый дом