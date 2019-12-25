Эксперты прокомментировали второй пакет мер по борьбе с телефонными мошенниками

По данным экспертов, банкиры предлагают обязать организаторов распространения информации (мессенджеры, соцсети, сервисы электронной почты) использовать в работе антифрод-программы на основе искусственного интеллекта.

Национальный совет финансового рынка, в который входят крупнейшие банки, прислал в Госдуму предложения ко второму пакету нормативных актов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством, пишет Telegram-канал "Мейстер".

По данным экспертов, банкиры предлагают обязать организаторов распространения информации (мессенджеры, соцсети, сервисы электронной почты) использовать в работе антифрод-программы на основе искусственного интеллекта, которые будут анализировать разговоры и, при необходимости, прерывать потенциально опасные звонки.

Еще жестче планируется поступать с теми, кто заподозрен в мошенничестве. Предлагается блокировать их аккаунты минимум на 60 дней, пока идет разбирательство. Также в поправках прописана обязанность мобильных операторов бесплатно передавать банкам информацию о выявленных случаях подозрительной активности. Очевидно, что война с кибермошенниками вступила в новую, решительную фазу. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV