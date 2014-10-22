Рубио: новые санкции против РФ со стороны США не дадут результата

Кроме того, политик заявил, что в таком случае говорить с Россией станет невозможно, и непонятно, кто тогда будет этим заниматься.

Марко Рубио в интервью Politico отметил, что новые санкции против России со стороны США не дадут результата, кроме того, что говорить с Россией станет невозможно, и непонятно, кто тогда будет этим заниматься. С этим утверждением согласились эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Это то, чего не понимают многие европейцы, то ли считая, что санкции еще могут заставить Россию как-то отказаться от своих целей, – то ли уже сменив мнение, но все еще не в силах его публично высказать, уверены телеграмеры.

Над нынешней администрацией США груз ошибок ЕС и прошлых хозяев Белого дома не висит, могут говорить и посвободнее. Это, к слову, тоже один из признаков, кто на Западе сейчас еще сохраняет суверенитет. И с этого ракурса его даже у Венгрии со Словакией больше, чем у иных признанных лидеров ЕС. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Лавров высказался о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Фото: YouTube / Senator Marco Rubio