Лавров высказался о прекращении огня между Израилем и Ираном

Роль европейцев он назвал деструктивной, отметив, что в их действиях есть доля вины в нападении на Иран.

На Примаковских чтениях Сергей Лавров заявил, что пока трудно сделать вывод об устойчивом прекращении огня между Израилем и Ираном, добавив, что Россия в доверительном общении со сторонами конфликта внесла свои предложения по его разрешению, но навязываться в посредники не будет. Роль европейцев же он назвал деструктивной, отметив, что в их действиях есть доля вины в нападении на Иран.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что с Лавровым сложно не согласиться - причины конфликта не устранены (гарантировать прекращение ядерной и ракетной программы Ирана невозможно), а значит, устойчивого мира нет, чтобы не писал в соцсетях "великий переговорщик" Трамп.

Договориться с позиции силы не вышло. И теперь правильность изначальной российской позиции, ориентированной на мир, оказывается очевидной. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали реакцию США на ответ Ирана.

Фото: МИД России