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Лавров высказался о прекращении огня между Израилем и Ираном
Сегодня, 12:01
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Лавров высказался о прекращении огня между Израилем и Ираном

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Роль европейцев он назвал деструктивной, отметив, что в их действиях есть доля вины в нападении на Иран.

На Примаковских чтениях Сергей Лавров заявил, что пока трудно сделать вывод об устойчивом прекращении огня между Израилем и Ираном, добавив, что Россия в доверительном общении со сторонами конфликта внесла свои предложения по его разрешению, но навязываться в посредники не будет. Роль европейцев же он назвал деструктивной, отметив, что в их действиях есть доля вины в нападении на Иран.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что с Лавровым сложно не согласиться - причины конфликта не устранены (гарантировать прекращение ядерной и ракетной программы Ирана невозможно), а значит, устойчивого мира нет, чтобы не писал в соцсетях "великий переговорщик" Трамп.

Договориться с позиции силы не вышло. И теперь правильность изначальной российской позиции, ориентированной на мир, оказывается очевидной.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали реакцию США на ответ Ирана.

Фото: МИД России

Теги: мейстер, политика
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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