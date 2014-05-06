Эксперты прокомментировали реакцию США на ответ Ирана

Однако, как подчеркнули авторы поста, Катар внезапно разгневался и заявил, что оставляет за собой право на ответ.

Судя по реакции Пентагона на иранский ответ, который был назван "символическим возмездием", обе стороны согласны на этом завершить историю, считают авторы Telegram-канал "Мейстер".

Однако, как подчеркнули авторы поста, Катар внезапно разгневался и заявил, что оставляет за собой право на ответ. Но скорее всего, это тоже попытка изобразить субъектность, учитывая, что власти Катара были предупреждены Ираном о намерении контратаковать, резюмировали телеграмеры.

Остается вопрос "основного" конфликта – Иран-Израиль. Продолжит ли Израиль атаковать цели в Иране по своему плану, который выходит далеко за рамки только ядерной программы? Ответ на этот вопрос очевидно будет дан этой ночью, как и ответ на вопрос о планах Ирана продолжить удары по еврейскому государству. Если наступит затишье – значит стороны достигли определенного компромисса, а американский удар, вероятнее всего, оказался результативным. Если нет – все может стать существенно интереснее. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что первый этап проекта "Чистый воздух" завершится через полтора года.

Фото: Pxhere