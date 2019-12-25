Первый этап проекта "Чистый воздух" завершится через полтора года

12 городов должны отчитаться о снижении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20%.

До завершения первого этапа проекта "Чистый воздух" остается полтора года. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", 12 городов должны отчитаться о снижении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20%.

Все технологические решения, которые большие промышленные предприятия могли внедрить в отведенный срок, уже внедрены. Некоторые поставленные цели давно выполнены и даже перевыполнены. Где-то они недостижимы силами отдельно взятого завода или другого промышленного объекта, но могут быть решены, если участники федерального проекта смогут обмениваться так называемыми единицами выполнения квот (ЕВК), отметили эксперты.

Подход вполне себе справедливый: способен перевыполнить поставленную цель по сокращению выбросов по "Чистому воздуху" — продай или обменяй ЕВК, верни часть затраченных инвестиций. Не способен выполнить — купи ЕВК как результат реального сокращения, но на другом объекте города. Или заплати оборотный штраф. Решение, дающее не только кнут, но и пряник и поощряющее тех, кто способен сделать больше, делать больше! Дело за малым: распространить хорошо работающий механизм зачета единиц выполнения квот. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Национальные проекты России