Эксперты подвели итоги бизнес-диалога "Россия - Индия" на ПМЭФ

Сотрудничество с Индией в сельском хозяйстве действительно активно развивается. Также растет объем продаж металлопроката.

На ПМЭФ представители Индии выразили стремление к качественному расширению экономического сотрудничества с Россией. Это стало очевидным по итогам бизнес-диалога "Россия - Индия", считают эксперты Telegram-канал "Мейстер". На этой площадке Россию представляли производители удобрений и стали. Сотрудничество с Индией в сельском хозяйстве действительно активно развивается. Также растет объем продаж металлопроката.

Однако, по словам индийских представителей, их больше всего привлекает трансфер высоких технологий, уверены телеграмеры. Суман Бери, заместитель председателя Национального института трансформации Индии, подчеркнул их интерес к решениям в области искусственного интеллекта, транспортных, энергетических систем и связи. Этот институт возглавляет премьер-министр Моди, и, хотя бы поэтому, к запросу Бери стоит отнестись с особым вниманием. Успешных примеров сотрудничества России и Индии в высокотехнологичной сфере довольно много.

"Росатом" построил и продолжает расширять АЭС "Куданкулам", а при участии российского "Трансмашхолдинга" в Индии сейчас создаются высокоскоростные поезда для местных железных дорог. Не стоит забывать и о военно-техническом сотрудничестве, которое так же без сомнения является высокотехнологичным. Однако всегда есть куда расти. Россия, в отличие от Запада, не ставит экспорт технологий в зависимость от сиюминутной политической ситуации. Поэтому, в частности, Индия и заинтересована в усилении сотрудничества именно с нами. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV