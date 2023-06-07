На ПМЭФ обсудили условия возвращения западного бизнеса

Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев отметил, что уход западных компаний привел к необходимости заново разрабатывать многие решения.

Одной из основных тем первого дня ПМЭФ стало обсуждение условий возвращения западного бизнеса обратно в Россию. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", интересно, что на разных площадках высказывались противоположные мнения по поводу этих перспектив. На деловом завтраке с представителями Американской торговой палаты в России гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев обсуждал "устранение раздражителей" с инвесторами из США очень доброжелательно. А в ходе панельной дискуссии на ту же тему Денис Мантуров заявил, что наш рынок будет открыт для конкурентов отечественных производств лишь с очень серьезными оговорками.

Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев отметил, что уход западных компаний привел к необходимости заново разрабатывать многие решения. И это должно быть компенсировано российским партнерам теми западниками, которые хотят встать на обратный путь.

Две площадки на одном форуме, на которых перспективы возобновления сотрудничества с "больше не партнерами" обсуждались в совершенно разных ключах, вовсе не выглядят как противоречие. Напротив, формируется четкая дорога для, к примеру, американского инвестора. Деньги для развития наших отечественных производств и технологий нужны. Но при условии строгого сохранения контроля России за внедрением и использованием этих самых технологий. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV