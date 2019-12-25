Эксперты оценили вероятность вмешательства США в конфликт Израиля и и Ирана

Сами по себе диверсии или бомбардировки со стороны Израиля не приведут к смене режима, уверены эксперты.

Прямое военное вмешательство США может поменять расклад в конфликте. Сами по себе диверсии или бомбардировки со стороны Израиля не приведут к смене режима, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Попытка вести "войну городов" со стороны Израиля имеет мало смысла – Ирану есть чем ответить, и Израиль, в силу большей плотности населения и ценных объектов, куда уязвимее, считают телеграмеры. В этой связи удары Израиля скорее вызывают "эффект флага" у персов, а не поводом для недовольства властями.

Мощь США тоже имеет свои ограничения. Без сухопутной кампании в Иране вряд ли что-то получится сделать, а к ней США точно не готовы никак, не говоря о том, что такая война будет полностью противоречить мандату Трампа, с которым он выиграл выборы. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Pxhere