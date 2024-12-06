Австрия предлагает возобновить импорт российского газа в случае прекращения СВО: мнение экспертов

Существующий план Еврокомиссии предусматривает полный отказ от российского газа к 2028 году.

Австрия предлагает возобновить импорт российского газа в случае прекращения боевых действий на Украине. Существующий план Еврокомиссии предусматривает полный отказ от российского газа к 2028 году и, вне зависимости от степени симпатий того или иного правительства к киевскому режиму, есть серьезные сомнения, что Украина сможет продержаться так долго. Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", к этому сроку либо Киев вынужден будет пойти на уступки.

При этом многие европейские страны будут готовы поддержать Австрию, уверены телеграмеры. Они предполагают,, что схожей позиции придерживаются Италия, балканские страны, включая Болгарию. Возможно, к этому списку добавятся Румыния и Германия - в зависимости от их внутриполитических процессов.

Таким образом, трещит по швам хитрый план Еврокомиссии обойти вето Венгрии и Словакии при помощи торгового права ЕС и провести решение простым большинством. Вероятно, что к 2028 году это самое большинство выскажется за возобновление поставок.

Telegram-канала "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали план запрета контрактов на поставку российского газа в ЕС.

Фото: Pxhere