Эксперты прокомментировали план запрета контрактов на поставку российского газа в ЕС

Запрет начнет действовать сразу после утверждения и будет касаться любых новых соглашений.

Европейская комиссия подготовила план запрета всех новых контрактов на поставку российского газа, используя торговое право ЕС, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии и Словакии. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", вместо режима санкций, требующего единогласия стран-членов, ЕК намерена задействовать нормы торгового регулирования и положения договора ЕС о безопасности энергоснабжения, что позволит принять решение большинством.

Запрет начнет действовать сразу после утверждения и будет касаться любых новых соглашений. Предполагается, что краткосрочные поставки по трубопроводам и в виде СПГ должны быть прекращены с 2026 года, для Венгрии и Словакии предусмотрен исключительный переходный период до 2027 года. При этом долгосрочные контракты по поставкам газа могут исполняться до 1 января 2028-го, уточнили авторы поста.

Иными словами, Брюссель дает себе два с половиной года, на то, чтоб принудить венгров и словаков к повиновению. И или отключить их от трубы, или расторговать послабления по газовому вопросу на голоса Орбана и Фицо там, где требуется единогласное решение всего ЕС. Например, по той же помощи для Украины. Обозначенный в плане 2028 год выглядит как надежда на то, что Трамп не сможет переизбраться и Орбан с Фицо потеряют мощного союзника. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что встреча представителей России и США отменена по инициативе Вашингтона.

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