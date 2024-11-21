Новая встреча должна была ознаменоваться переносом переговоров из третьих стран в столицы России и США

Встреча представителей России и США по устранению "раздражителей" в отношениях, запланированная на ближайшее время, отменена по инициативе американцев, пишет Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на МИД России.

Новая встреча должна была ознаменоваться переносом переговоров из третьих стран в столицы России и США: ближайшая должна была пройти в Москве, отметили эксперты.

Это очевидный шаг вперед в диалоге и явный раздражитель для европейских вассалов Вашингтона, требующих от сюзерена усиления давления на Москву. Учитывая, что в Канаде начался саммит G7, а США может понадобиться помощь вассалов для выработки консолидированной позиции по ближневосточному кризису, то нежелание демонстративно их злить в такой момент можно понять. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты подвели итоги первых дней израильско-иранского конфликта.

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