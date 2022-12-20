Эксперты подвели итоги первых дней израильско-иранского конфликта

Обе стороны пока воздерживаются от масштабных ударов по критически важным экономическим объектам, ограничиваясь некоторыми демонстрационными акциями.

По итогам первых нескольких дней израильско-иранской войны эксперты Telegram-канала "Мейстер" констатировали, что Израиль сумел добиться определенных успехов в части атак по системе управления и ПВО Ирана, однако это большая страна, и той плотности ударов, что смог обеспечить Израиль, недостаточно для того, чтобы всерьез подорвать возможности Ирана ответить.

Ответ Ирана оказался достаточно болезненным, показав, что никакая ПВО не сможет защитить Израиль от серьезного ущерба, а ракетный и беспилотный потенциал Ирана достаточен, чтобы наносить удары, считают телеграмеры. Обе стороны пока воздерживаются от масштабных ударов по критически важным экономическим объектам, ограничиваясь некоторыми демонстрационными акциями.

Это можно истолковать скорее как готовность к переговорам на тех или иных условиях, однако эта позиция может и достаточно быстро поменяться. По сути же война находится в руках Дональда Трампа. Роль США в военном потенциале Израиля такова, что исключает самодеятельность: без американских поставок не будет дальнобойных ударов, без американской поддержки кратно снизятся возможности ПВО. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали интервью Дурова Карлсону.

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