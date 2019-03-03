Эксперты прокомментировали интервью Дурова Карлсону

Часовое интервью Павла Дурова Такеру Карлсону, несмотря на шутливый тон журналиста, вышло весьма сдержанным, пишет Telegram-канал "Мейстер". Основатель Telegram, отсидевший 4 дня в одиночке французской тюрьмы и теперь 8 месяцев выпрашивающий разрешения на редкие выезды за границы республики, выражал не столько негодование, сколько удивление произошедшим. И признавал, что в России, откуда он давно уехал, подобного с ним не происходило, как и в откровенно автократических странах, где ему приходилось бывать.
Кроме того, по словам французского гражданина Поля дю Ров, словам, в США власти могут заставить любого инженера внедрить бэкдор для доступа спецслужб в любое приложение и заставить его молчать по подписке о неразглашении. Во Франции и ЕС работают в том же направлении – хотят внедрить бэкдоры и запретить шифрование, уверены телеграмеры.
В общем, если верить Павлу, то такими темпами Запад благополучно придет к цифровому Гулагу, пока "автократы" будут сохранять нейтралитет к цифровой независимости Telegram, которой он так дорожит. И придется ему вновь менять место проживания и паспорта.
Telegram-канал "Мейстер"
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Фото: YouTube / Tucker Carlson
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