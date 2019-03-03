Эксперты прокомментировали интервью Дурова Карлсону

Основатель Telegram, отсидевший 4 дня в одиночке французской тюрьмы и теперь 8 месяцев выпрашивающий разрешения на редкие выезды за границы республики, выражал не столько негодование, сколько удивление произошедшим.

Часовое интервью Павла Дурова Такеру Карлсону, несмотря на шутливый тон журналиста, вышло весьма сдержанным, пишет Telegram-канал "Мейстер". Основатель Telegram, отсидевший 4 дня в одиночке французской тюрьмы и теперь 8 месяцев выпрашивающий разрешения на редкие выезды за границы республики, выражал не столько негодование, сколько удивление произошедшим. И признавал, что в России, откуда он давно уехал, подобного с ним не происходило, как и в откровенно автократических странах, где ему приходилось бывать.

Кроме того, по словам французского гражданина Поля дю Ров, словам, в США власти могут заставить любого инженера внедрить бэкдор для доступа спецслужб в любое приложение и заставить его молчать по подписке о неразглашении. Во Франции и ЕС работают в том же направлении – хотят внедрить бэкдоры и запретить шифрование, уверены телеграмеры.

В общем, если верить Павлу, то такими темпами Запад благополучно придет к цифровому Гулагу, пока "автократы" будут сохранять нейтралитет к цифровой независимости Telegram, которой он так дорожит. И придется ему вновь менять место проживания и паспорта. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: YouTube / Tucker Carlson