Правительство РФ утвердило схему соглашений "инвестиции вместо штрафов": мнение экспертов

Такой подход российских властей к работе с бизнесом логичен, уверены авторы поста.

Правительство России утвердило схему соглашений "инвестиции вместо штрафов", пишет Telegram-канал "Мейстер". Если государственные контролеры найдут нарушения на предприятии, оно сможет подписать документ о вложении средств в их устранение. Взамен госорганы откажутся от штрафов на этот период.

Это касается проблем, которые не угрожают жизни и здоровью людей. Такой подход российских властей к работе с бизнесом логичен, уверены авторы поста.

Раньше большие штрафы оставляли предприятия без средств на улучшение работы, а небольшие штрафы превращались в "отступные". Теперь государственные контролеры будут сосредотачиваться на устранении нарушений, помощи бизнесу, а не на штрафах ради штрафов. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года.

Фото: Правительство России