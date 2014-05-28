Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года: мнение экспертов

Новый документ создан в рамках ряда уже действующих, включая морскую доктрину и основы государственной политики в области военно-морской деятельности.

Утвержденная Владимиром Путиным стратегия развития ВМФ до 2050 года должна определить направления развития флота на ближайшие десятилетия, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер". Новый документ создан в рамках ряда уже действующих, включая морскую доктрину и основы государственной политики в области военно-морской деятельности.

По мнению авторов поста, менять придется многое, от промышленной политики до сложившейся традиции распределения сил по регионам. Придется и решать застарелые проблемы с недостаточными объемами и темпами строительства, дефицитом средств разведки и целеуказания, нехваткой противолодочных возможностей и ряда других моментов.

Есть и козыри – лучшим чем у нас набором морских вооружений в мире сейчас вряд ли кто-то может похвастаться. Осталось обеспечить этому набору условия для эффективного применения и достаточное число носителей. Telegram-канала "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали ссору Маска и Трампа в соцсетях.

Фото: официальный сайт президента России