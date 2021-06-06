Эксперты прокомментировали ссору Маска и Трампа в соцсетях

Трампу не впервой терять соратников, с которыми он приходит во власть.

Илон Маск и Дональд Трамп устроили грандиозную ссору в соцсетях, пишет пишет Telegram-канал "Мейстер". Началась она с недовольства Маска новым бюджетом, а вылилась в обвинения в неблагодарности. Президент ответил, что надо миллиардера лишить субсидий для экономии бюджета. Потом пошли обвинения в связях президента с педофилом Эпштейном и прочие выпады.

Трампу не впервой терять соратников, с которыми он приходит во власть - так было с Бэнноном, Манафортом и Флином, уточнили эксперты. Экс-советник Болтон так вообще потом мемуары выпустил, где костерил Трампа. Но потеря даже всех этих людей вместе кажется не столь чувствительной, как разрыв с Маском - самым богатым человеком в мире, владеющим Starlink и соцсетью X, а также обеспечивающего доступ NASA на орбиту.

Стороны, вероятно, попробуют смирить страсти - все-таки открытая вражда вредна для них обоих, но последствия у этого будут. Маск, к примеру, уже обозначил своего фаворита -Джея Вэнса, и если Трамп вдруг захочет пойти на новый срок, то поддержку миллиардера получит явно не он. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: X (нежелательная организация на территории России) / @elonmusk