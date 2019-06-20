Вторая петиция об отмене антироссийских санкций отклонена в Словакии

Повторный отказ в инициативе, набравшей порядка 400 тысяч голосов, говорит о том, что дело совсем не в правовых нормах.

Вторую петицию об отмене антироссийских санкций в Словакии постигла судьба первой - президент Петер Пеллегрини признал ее несоответствующей требованиям закона, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Что вызвало негативную реакцию не только сборщиков подписей, но и отдельных представителей власти - вице-спикер парламента Андрей Данко заявил, что шокирован отказом президента. Повторный отказ в инициативе, набравшей порядка 400 тысяч голосов, говорит о том, что дело совсем не в правовых нормах. Тем более что президент решил все сам, не подтвердив свое мнение вердиктом Конституционного суда или МВД, которые также могли провести проверку.

Дело в нежелании Пеллегрини этот референдум проводить. Почему - понять несложно. Даже если он не против инициативы по существу, то ссориться с Брюсселем на манер Орбана, подвергая страну возможности финансового давления ЕС, он явно не хочет. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere