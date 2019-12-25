Эксперты прокомментировали досрочные выборы президента в Южной Корее

Ли Чжэ Мён предлагает активное вовлечение Кореи в арктическую торговлю и превращение корейских портов в хабы на этом маршруте.

В Южной Корее состоялись досрочные выборы президента, где победу одержал представитель Демократической партии Ли Чжэ Мён. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", это системный политик, который не обещает серьезных перемен во внешнеполитическом курсе, однако в его предвыборной программе интересно другое – он предлагает активное вовлечение Кореи в арктическую торговлю и превращение корейских портов в хабы на этом маршруте.

По сути, Ли Чжэ Мён ратует за развитие российского СМП, потому что альтернативы ему в Арктике нет и не предвидится. То есть в той же Корее прекрасно понимают перспективы этого торгового маршрута и очень хотят стать его частью, что только подчеркивает потенциал СМП и прозорливость российских властей, начавших его непростое развитие задолго до прозрения соседей.

Что касается корейцев, то они вполне могли стать важной частью его развития – в свое время им, как крупным мировым судостроителям, предлагали активное участие и кооперацию в создании торгового флота ледового класса для СМП. Но они, являясь протеже Запада, после начала СВО зарубили это сотрудничество на корню, отказавшись от контрактов на постройку судов для российских компаний. Теперь участие в СМП для них светит, вероятно, только в качестве потребителей российских логистических услуг. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Unsplash (TAO GARY)