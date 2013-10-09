Реестр ответственных предпринимателей создадут в Нижегородской области

Это позволить направить госресурсы в помощь тем, кто ведет бизнес с прицелом на устойчивое развитие региона и национальные цели страны.

В Нижегородской области в первом чтении принят законопроект "О развитии ответственного ведения бизнеса". Как пишет Telegram-канал "Мейстер", он довольно радикально меняет подход региональных властей к поддержке местного бизнеса. Если сейчас бизнес оценивается по объему инвестиций и количеству создаваемых рабочих мест, и исходя из этого принимаются решения о льготах и субсидиях, то в будущем будут оцениваться такие качественные показатели как соблюдение экологических норм, забота о персонале и участие в социальных проектах.

Это позволить направить госресурсы в помощь тем, кто ведет бизнес с прицелом на устойчивое развитие региона и национальные цели страны, уверены телеграмеры.

Первой была Владимирская область, где такой подход практикуют с декабря 2022 года. Однако Нижегородская область – первая из ПФО, кто присоединился к этому эксперименту. Ну и, в целом, это один из крупнейших регионов страны по населению. Это свидетельствует о том, что подобная модель оценки бизнеса признана успешной со стороны региональных руководителей и федеральных властей, а, значит, ее продолжат постепенно внедрять и в других регионах нашей страны. Telegram-канал "Мейстер"

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