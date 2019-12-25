Эксперты прокомментировали визит Акиэ Абэ в Кремль

На встрече с Владимиром Путиным она поговорила о своем муже, с которым у российского президента были дружеские отношения, а также отметила свое желание – чтобы между двумя странами, несмотря на сложную геополитическую обстановку, продолжались культурные обмены и человеческие контакты.

В Кремле приняли Акиэ Абэ, вдову экс-премьера Японии Синдзо Абэ. На встрече с Владимиром Путиным она поговорила о своем муже, с которым у российского президента были дружеские отношения, а также отметила свое желание – чтобы между двумя странами, несмотря на сложную геополитическую обстановку, продолжались культурные обмены и человеческие контакты, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что Акиэ Абэ – не политик, однако Япония это клановая страна, и Акиэ, будучи супругой, а затем и вдовой экс-главы японского правительства, так или иначе, связана с определенными политическими кругами страны и людьми, их поддерживающими. И ее визит - это не просто возможность предаться ностальгии, но неформальный шаг этих кругов навстречу Москве.

Отметим, что Япония, вопреки своей знаменитой высокотехнологичности, давно пребывает в непростом экономическом состоянии. И невозможность торговать с Россией эту ситуацию только усугубляет. А в японском обществе, несмотря на жесткий контроль со стороны США, есть люди, которые хотели бы более конструктивных отношений с Москвой. О потенциальной возможности чего они осторожно и сверяются через свою посланницу. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: официальный сайт президента России