Спрос на строительство индивидуальных домов российских регионах остается высоким

В целом по стране доля индивидуального жилья составляет 58% от общего объема всего, что строится.

Оперативная статистика ввода жилья из регионов России продолжает подтверждать спрос на строительство индивидуальных домов. Так управление строительства Тюменской области прямо указывает, площадь индивидуального жилья, построенного в первые месяцы этого года, более чем в два раза превышает площади многоквартирных домов, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Как отмечают эксперты, популярность индивидуальных домов – общая тенденция. Ее отметили на апрельском заседании президиума Госсовета о развитии инфраструктуры для жизни. В целом по стране доля индивидуального жилья составляет 58% от общего объема всего, что строится.

Очевидно, что свой дом – это признак высокого качества жизни для семьи (как минимум, значительно больше квадратных метров на человека за те же деньги). Как и отметил Владимир Путин по итогам того заседания, для государства важно поддержать это желание людей. В разрезе страны развитие индивидуального строительства ограничено отсутствием подготовленных земельных участков, обеспеченных инфраструктурой. Уже подготовленные для этого территории довольно быстро будут выбраны, если власти не будут "поливать то, что растет". И, при условии совместной работы центра и регионов, право на дом для всех желающих может быть обеспечено. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Путин поручил расширить льготную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет.

Фото: Unsplash (Petr Slováček)