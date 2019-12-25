Путин поручил расширить льготную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет

Кроме того, глава государства предлагает освободить застройщиков от ограничений, не установленных на федеральном уровне, а также от допкомиссий банков при оформлении льготной ипотеки.

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить льготную ипотеку под 6% на семьи с детьми до 14 лет. Кроме того, глава государства предлагает освободить застройщиков от ограничений, не установленных на федеральном уровне, а также от допкомиссий банков при оформлении льготной ипотеки, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста уточнили, что рынок строительства жилья, в течение нескольких лет бивший рекорды, в последнее время переживает упадок – цена квадратного метра вкупе с высокими процентными ставками по кредитам не способствуют спросу. А, следовательно, и строительству. Отчасти, это служит охлаждению перегретого рынка, но все хорошо в меру – резкий спад болезнен не только для важной для экономики отрасли, но и для граждан, чьи потребности в жилье не зависят от рыночной конъюнктуры, являясь базовыми.

Предложение президента носят точечный и корректирующий характер: осторожно расширяют аудиторию получателей ипотеки, в то же время облегчая реальному сектору экономики ведение бизнеса в период спада спроса. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Трамп планирует ввести пошлины в 50% на европейские товары.

Фото: официальный сайт президента России